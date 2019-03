Murdvargad viisid sajaeuroseid parfüümipudeleid, kuid ei märganud 150 miljoni euro väärtusega maali

Caravaggio maali «Juudit Olovernest tapmas» näeb 28. veebruarist kuni 9. märtsini Londonis Mayfairis Colnaghi galeriis. See maal pannakse Prantsusmaal Toulouse’is 27. juunil oksjonile.

Caravaggio maal «Juudit Olovernest tapmas» FOTO: DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP/Scanpix

Prantsuse kunstieksperdi Eric Turquini teatel on kahtlusi, kas see maal on ikka Carvaggio originaaltöö, mis valmis 1607 või on see väga hea koopia.

«Arvan, et tegemist on originaaliga, sest kui see on koopia, siis pidi selle tegija olema erakordne geenius. Ka kõige andekam koopiategija ei suudaks nii täpselt jäljendada Caravaggio tehnikat ja värvikasutust,» lausus Turquin.

Prantsuse kunstiekspert Eric Turquin jagamas selgitusi Caravaggio maali «Juudit Olovernest tapmas» kohta FOTO: DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP/Scanpix

Turquini teatel on selle maali kohta säilinud ajaloolisi dokumente. Üks neist on kiri, mille kirjutas Mantua hertsogi esindaja, kes ostis selle maali Caravaggio käest 1607. aastal. Ostmine leidis aset kunstniku Napoli stuudios.

Teise dokumendi kohaselt jõudis see maal millalgi Hollandisse Antwerpeni. Ei ole teada, millal see kunstiteos jõudis Prantsusmaale. Arvatakse, et selle omanikuks sai mingil ajal prantsuse sõjaväelane, kes osales 19. sajandi alguses Napoleoni sõdades.

2014. aastal sai üks prantslane Toulouse’is päranduseks maamaja ja ta leidis sealt tolmuse vana maali, mida näitas kunstiekspert Marc Labarbe’ile, kes nägi kohe, et tegemist võib olla hinnalise kunstiteosega.

«Üks minu tuttav sai maamaja omanikuks ja ta koristas seda. Ta korjas kõik vanad asjad, mille seas oli palju väärtuslikku, kokku ja pani müüki. Kaasa arvatud nimetatud maali, mis puhastati ja restaureeriti,» selgitas Labarbe.

Prantsuse kunstiekspert Marc Labarbe jagamas Caravaggio maali «Juudit Olovernest tapmas» kohta selgitusi FOTO: PATRICK KOVARIK / AFP/Scanpix

Ta lisas, et Toulouse’i majas vargil käinutel ei olnud silma heale kunstile, vaid neid huvitasid nipsasjad.

Varem on vaid üks Caravaggio töö olnud oksjonil müüa. Kokku on säilinud selle kunstniku 65 tööd, neist kaks on erakätes.

Nüüd oksjonile pandaval maalil on Caravaggio kujutanud tuntud legendi Juuditist, kes läks vaenlase kindrali Oloverneses laagrisse, võrgutas mehe ja lõi ta pea maha.

Caravaggio maal «Juudit Olovernest tapmas» FOTO: DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP/Scanpix

Michelangelo Merisi da Caravaggio (29. september 1571 – 18. juuli 1610) oli itaalia maalikunstnik, kes kasutas oma töödes niinimetatud keldriluugivalgust, mille abil ta tegi oma teosed dramaatiliseks ja ruumiliseks.

Tema barokkstiilis piibli– ja mütoloogiaainelistel maalidel on põhitegelasteks lihtrahvas. Ta kasutas kompositsioonivõtet, kus tegelased ei poseeri, vaid nad on juhuslikult teatud asendites ja liikumises.