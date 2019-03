Pildid ja video: lumetuisk põhjustas USA kiirtel üüratu ahelavarii

Päästetöötajatel kulus tunde, et vanarauaks muutunud autodest ellujäänuid kätte saada. Lisaks oli oht, et autod võivad süttida ja plahvatada.

Neenahi politseijuhi John Matzi teatel said nad seitsme tunni jooksul 772 hädaabikõne, mis tehti sellest avariipaigast.

Ahelavariis oma autosse lõksu jäänud Nicole Adrian ja Susan Brugger sõnasid hiljem ajakirjanikele, et nad ei saanud end liigutada, rääkimata autost väljumisest ning neil tuli tunde oodata päästmist.

«Lumetuisu tõttu oli nähtavus null ja sõita tuli ettevaatlikult. Järsku sõitis meie autole tagant sisse üks veoauto, mille tõttu meie auto sattus libisemisse. Meie masin kiilus selle tõttu mitme teise masina vahele ja välja me enam ei saanud,» teatasid naised.

Politsei sulges ahelavarii piirkonna ja andis teistele autojuhtidele hoiatuse, et tee on seal läbimatu ja nähtavus on lumetuisu tõttu olematu.