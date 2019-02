Pildid ja video: fotograaf avaldas kummituslikud kaadrid Jaapani mahajäetud mängude keskusest, mis tuumaõnnetuse tõttu hüljati

Tegemist on paigaga, kuhu minna ei tohi, kuna radioaktiivsus on seal seni kõrge, kuid see fotograaf sai Jaapani võimudelt eriloa, teatab thesun.co.uk.

«Seal oli tunne nagu oleksid kõik ootamatult lahkunud ja oma tegevuse pooleli jätnud. Enamik asjadest on alles, paika ei ole rüüstatud, kuna seal on radioaktiivse saaste tõttu ohtlik. Ära on viidud osa rahast, sest kassaparaadid ja muu on lõhutud või lahti tõmmatud. Mõnes kohas oli ka münte alles,» selgitas fotograaf.