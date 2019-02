Video: 90-aastane papi sõi kogemata jogurti asemel seinavärvi ja kiitis uut maiust taevani

90-aastase Bobby Steiniga juhtunu avalikustas sotsiaalmeedias ta lapselaps Alex Stein, kelle sõnul ei tekitanud värvi söömine vanaisale terviseriket, teatab msn.com.

Alex Stein postitas foto, millel on ta vanaisa näha heleroheliste huultega. Teisel fotol on pooltühi jogurtitops, milles on seinavärvi.

Jogurtitops, milles on roheline seinavärv. Eakas Bobby Stein pidas värvi jogurtiks ja sõi seda FOTO: Kuvatõmmis/Youtube

«Niisiis, mu vanaisa sõi ära pool jogurtitopsis olnud värvist arvates, et see on jogurt. Talle maitseb jogurt väga, ta sööb seda sageli. Ostame igal nädalal suure koguse Danoni jogurtit, et vanaisale ikka jätkuks,» kirjutas naine Twitteris.

Lapselapse sõnul on ta vanaisa terve elu olnud vembumees ja värvi söömist saab ka ta vembuks pidada, kuigi ta tegi seda vist hajameelsusest.

Alex Steini teatel ei tekitanud värvi söömine vanaisale terviseprobleeme ja ta on hea tervise juures.

90-aastane ameeriklane Bobby Stein sõi jogurti asemel kogemata seinavärvi FOTO: Kuvatõmmis/Youtube

«Ilmnes, et sõin jogurti asemel värvi. Võin kinnitada, et värvil on parem maitse kui jogurtil ja ma ei kahetse, et seda sõin. Parameedikud uurisid mind, kuid nad ei leidnud, et mul midagi viga oleks,» selgitas mees.

USA mürgistuskeskuse teatel ei peaks veel põhinev värv suuremaid terviseprobleeme tekitama, küll aga võib tekkida oksendamine kui värvi süüa suures koguses.

Nad lisasid, et neis värvides leidub ka koobaltit ja kaadiumit, mis on organismile ohtlikud.