VIDEO Lady Gaga jutusaates: mina ja Bradley jätsime meelega mulje, et meil on kuum suhe

Lauljanna kinnitas, et tema ja Cooper harjutasid, et jätta romantilise suhte muljet.

«Meie eesmärgiks oli jätta mulje, et meil on kuum suhe ja see õnnestus väga hästi, sest kõik vist jäid uskuma. Meie laul oli üsna pikk ja see võimaldas meil panna kõik mängu. Tegemist on palaga, mis räägib armastusest ja seda me ka näitasime,» sõnas Lady Gaga.