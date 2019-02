Pildid ja video: Kas tõesti ainult tuhatoosihoidja? Millist rolli mängis Vietnamis Kim Jong-uni õde?

Kim Jong-uni üheks taustajõuks nii kodumaal kui välisvisiitidel on ta õde Kim Yo-jong, kes Lõuna-Korea ja Jaapani meedia andmetel on hall kardinal, kelle käes on tegelik võim, teatavad AP ja CNN.

Teada on, et Kim Jong-un on kirglik suitsetaja ja teda on nähtud avalikkuses sageli suitsetamas. Põhja-Korea meedia on näidanud fotosid ja videoid, millel Kim süütab sigareti kui ta on külaskäigul mõnel sõjalisel objektil või jälgib ballistiliste rakettide testkatseid.