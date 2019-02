Video: Lady Gaga ja Bradley Cooperi Oscari-gala kuum etteaste võis alguse saada sellest esinemisest

Lady Gaga ja Cooper läksid Oscari-gala ajalukku oma kuuma duetiga, kandes ette nimetatud filmi pala «Shallow», tekitades samas kõlakaid, et kas nad on salasuhtes, sest nendevaheline keemia ei jäänud märkamata.

Sotsiaalmeedias kommenteeriti, et need staarid ei suuda käsi ega silmi üksteisest eemal hoida.

Lady Gaga fännid arvasid, et nende iidolil ja Bradley Cooperil on suhe, kuid Lady Gaga valas nende unistusele külma vett kui teatas, et Cooper on ta väga hea sõber, mitte salakallim.