Video: Trumpi ja Kimi lihtsa menüüga õhtusöök kestis 1 tund ja 42 minutit

See toimus Hanoi kesklinnas asuvas viietärnihotellis Sofitel Legend Metropole, kus lisaks Trumpile ja Kimile olid kohal ka paar nende nõunikku ja tõlgid, teatab cnn.com.

Valge Maja nõudmiseks oli, et menüü peab olema võimalikult lihtne, et vältida ülepaisutatust ja pompöössust. Ei ole teada, millised juhised andsid Trumpi ja Kimi menüü koostajatele Põhja-Korea esindajad.

Riigijuhtidele pakuti põhiroana grillitud veisefileed kastmega ning korea köögist tuntud kimchi't, mis on vürtsikas hapendatud kapsasalat. Seda salatit serveeriti pirni sees.

Trumpi ja Kimi õhtusöögile ajakirjanikke ei lubatud, kuid fotograafid said pildistada enne õhtusöögi algust. Ajakirjanike mittelubamise põhjuseks võis olla asjaolu, et ajakirjanikud esitasid Trumpile ja Kimile küsimusi siis, kui kaks riigimeest hotelli fuajees kohtudes kätlesid. Siis oli küsimuste esitamine keelatud.

USA meedia andmetel kestis kahe riigipea õhtusöök 1 tund ja 42 minutit. Kahe tuntud mehe kohtumine jätkub täna, kuid siis ei ole see enam neljasilmavestlus, vaid kaasatud on ka kaaskonnad.

Nii Trump kui Kim teatasid 27. veebruaril, et nad on selle kohtumise suhtes optimistlikud.

«Juba meie esimene kohtumine Singapuris 2018 läks hästi. Usun, et ka seekordne kujuneb edukaks. Oleme astunud dialoogi, mis on aina arenenud ja kõik on võimalik,» lausus USA president.