Keskajal aset leidnud skandaal oleks skandaal ka tänapäeval: nunn teeskles surnut ja põgenes kloostrist

Inglise keelde tõlgitud ladinakeelse teksti kohaselt kirjutas Yorki peapiiskop William Melton 1318 Beverley võimudele kirja. Selle kohaselt oli ta kuulnud, et Püha Clementinuse kloostris surnud nunn on tegelikult elus, sest teda oli nähtud Beverleys.

Teksti kohaselt haudus Leedsi Joaniks kutsutud nunn kavala plaani, et pääseda nunnaseisusest, mis nõudis, et ta elaks vaesuses ja kummardaks jumalat.

Joan teeskles, et ta on raskelt haige, ta jäi oma magamisruumi ega läinud palvustele. Tegelikult plaanis ta kloostrist lahkumist, pannes oma voodisse õlest nuku. Teised usuõed arvasid, et ta on surnud ja teatasid ta surmast kloostri abtissile.