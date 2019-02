Bradley Cooperi eksnaine reageeris oma eksmehe ja Lady Gaga kuumale duetile ühe sõnaga

32-aastase Lady Gaga ja 44-aastase Cooperi emotsionaalne etteastest jõudsid pildid ka sotsiaalmeediasse, kus David Spade oli esimene, kes küsis, kas need staarid on juba koos voodis olnud, teatab people.com.

Lady Gaga ja Bradley Cooper kandmas Oscar-galal ette pala «Shallow» filmist «A Star Is Born»

Pajud sotsiaalmeedia kasutajad nõustusid temaga, et Cooperil ja Lady Gagal võis filmi «A Star Is Born» võtetel tekkida suhe, mida nad Oscari-galal ei varjanud.

Sõna võttis ka 45-aastane Jennifer Esposito, kes on Bradley Cooperi eksnaine.

Osa kommenteerijatest arvas, et Esposito arvates on ta eksmehel lauljannaga salasuhe. Teiste arvates pidas Esposito Oscari-duetti näitlemiseks.

Alates 2015. aastast on Cooper suhtes venelannast modelli Irina Shaykiga, kellega tal on väike tütar.

Lady Gaga sai originaallaulu Oscari ja ta tänas oma kõnes ülevoolavalt Bradley Cooperit. Tegemist on palaga «Shallow» filmist «A Star Is Born», kus peaosades on Lady Gaga ja Bradley Cooper.