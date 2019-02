Pildid ja video: Ühendkuningriigis on ebatavalise sooja tõttu «veebruariinferno»

«Põleng tekkis soojuse ja kuivuse tõttu, kuiva taimkatte tõttu levib põleng kiiresti. Tegemist on veebruarikuise infernoga, millele on raske piiri panna,» sõnas Saddleworth Moore’i ohuolukordade vastutav ametnik Laura Boocock.

Kohalikud elanikud on mures, et tuli võib hävitada nii nende kodud kui aiad.

Briti meteoroloogide andmetel on selle aasta veebruar olnud ebatavaliselt soe, seda on tinginud kliimamuutus. Inglismaa ja Walesi mitmes kohas on mõõdetud sooja 20 kraadi ja osades paikades isegi 22 kraadi. Šotimaal on kõige soojem olnud Aberdeenshire’is Balmoralis, kus mõõdeti 18 soojakraadi.