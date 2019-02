Pildid ja video: mängulõvi teatud kehaosa ajas lapsed naerma ja ema punastama

33-aastase ema sõnul viis ta oma nelja-aastased kaksikud pojad Hakani ja Osmani ning kolmeaastase tütre Aylah Melbourne’i loomaaeda, kuid enne selgitas ta mänguloomade abil, millised loomad on.

Tanya Husnu lapsed vasakult: neljane Osman, kolmene Aylah ja neljane Hakan mänguloomadega FOTO: Tanya Husnu/Caters News / Caters News Agency/Scanpix

Ema ja lapsed suundusid enne loomaaeda minekut poodi ning lapsed valisid endale mänguloomad, milleks olid lisaks lõvile ka jõehobu ja elevant.

Lapsed märkasid hiljem, et mängulõvil oli saba alla midagi sellist, mida sellistel mänguasjadel tavaliselt ei ole – peenis ja munandid. Mängujõehobul ja -elevandil ei olnud genitaale.

Tanya Husnu laste mänguloomad, mängulõvil on näha genitaale FOTO: Tanya Husnu/Caters News / Caters News Agency/Scanpix

«Üks mu kaksikutest poegadest uuris mängulõvi ja tütar nägi siis midagi, mis ta naerma ajas ning ta ütles, et sellel lõvil on noku. Siis hakkasid mu kolm last naerma ja mina punastasin, sest ma ei osanud neile kohe midagi öelda,» kirjutas ema.

Tanya Husnu nelja-aastane poeg Hakan vaatamas mängulõvi saba alla FOTO: Tanya Husnu/Caters News / Caters News Agency/Scanpix

Tanya Husnu tegi lastele ostetud mänguloomadest video ning kritiseeris sotsiaalmeediakirjutises, et mängulõvil ei tohiks selliseid sobimatuid kehaosi olla.

Husnu lugu jõudis Austraalia meediasse, kus see sai palju vastukaja.

Husnu nõuab nüüd, et Kmart kauplustekett lõpetaks genitaalidega mänguloomade müügi.

«Iga vanem peab ise otsustama, millal ta selgitab lastele sugu ja sootunnuseid. 3 – 4-aastased ei pea veel teadma genitaalide üksikasju,» arvab austraallanna.

Husnu sõnul oli ta mängulõvi suguelunditest üsna ehmunud, kuid hiljem sai aru, et tegelikult on see juhtum ka koomiline.

«Lapsed vaatasid loomaaias loomi, kuid tõstsid kogu aeg ka mängulõvi saba, et vaadata, mis selle all on. Samas nad hüüdsid kõva häälega, et lõvil on noku ja mul oli inimeste ees selle tõttu piinlik,» lisas ema.

Ema teatel oli nende loomaaias käik edukas, sest lapsed said loomade kohta uusi teadmisi, kuid kõige enam pöörasid nad siiski tähelepanu mängulõvi nokule.

Tanya Husnul ja ta abikaasal on kokku viis last: kümnene Murat, kaheksane Larah, neljased kaksikud Hakan ja Osman ning kolmene Aylah.