Pildid: Tansaania farmerid läbisid jõe «amfiibtraktoriga»

«Jäi mulje, et neil oli «allveetraktor». Igatahes ei jäänud see jõevette ega mutta kinni. Nad said selle abil kenasti jõe ületatud. Kohalikele on teada, et jõe koolmekoht on tegelikult üsna sügav ja seal on kiirevooluline koht, mis selle ohtlikuks teeb,» sõnas hulljulgetest pilte teinud mees.