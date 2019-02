Bradley Cooperiga paari pandud Lady Gaga tegi lõpuks suu lahti

Lady Gagat ja Bradley Cooperit nähti Oscari-galal kandmas tundeküllaselt ette pala «Shallow» filmist «A Star Is Born», mis kandideeris Oscarile

Sotsiaalmeedias kommenteeriti, et kas kahel staaril tekkis filmi «A Star Is Born» tegemise ajal salasuhe.

Lady Gaga vastas Instagramis suhtekõlakatele, et tal ei ole Bradley Cooperiga suhet, vaid nad on head sõbrad ning Cooper on väga andekas näitleja.