Iirimaal Dublinis varastati kirikukrüptist 800-aastase «ristisõdija» mumifitseeritud pea

Samas krüptis on veel muumiaid, kaasa arvatud 400-aastane nunn, kuid need olid puutumata. Kiriku esindajate sõnul oli «ristisõdja» kirstust välja võetud, pea eemaldatud ja keha jäetud krüpti põrandale.

«See on väga häiriv, et vana matmispaika rünnati ja muumifitseeritud inimkeha kahjustati. Selle krüpti puhul on tegemist vaatamisväärsusega, seda külastavad aastas sajad turistid,» teatasid Dublini peapiiskopi esindajad.