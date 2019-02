Pildid ja video: glamuurimodell Katie Price sai joobes juhtimise tõttu pika sõidukeelu

Londoni idaosa Bexley kohtu andmetel oli Price rooli taga purujoobes, kuid glamuurimodell on seni seda eitanud.

Kohus määras, et Price jääb kolmeks kuuks juhtimisõigusest ilma ja ta peab maksma 1100 naela (1265 eurot) trahvi liiklusreeglite rikkumise eest.

Price sõnas kohtus, et ta ei saa ilma autota olla, sest ta peab külastama oma raskelt haiget, kopsuvähki põdevat ema Amyt ja erivajadusega poega Harveyt, kes on haiglas. Kohus jäi ta palve suhtes kõigutamatuks.

Price, kes varem kandis nime Jordan, on olnud kolm kaks korda abielus.

Hobusekasvatajast glamuurimodellil Price’il on viimastel aastatel olnud rahalisi raskusi ja ta on mitu oma kallist hobust olnud sunnitud ära müüma.

Katie Price’il on viis last, kellest kaks on eksmehe Peter Andrega, kaks eksmehe Kieran Hayleriga ja üks ekskallima Dwight Yorke’iga.