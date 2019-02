Pildid ja video: Lady Gaga nägi Oscari-galal välja nagu Audrey Hepburn

Tegemist on 30 miljonit dollarit (26 miljonit eurot) maksva keega, mille otsas on 128,54-karaadine teemant, teatab msn.com.

Umbes sarnast keed oli näha 1962. aasta filmis «Breakfast at Tiffany’s» Audrey Hepburni kaelas. Need mõlemad keed kuuluvad maailmakuulsale juveelifirmale Tiffany & Co.