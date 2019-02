USA võimud ei süüdista Indiat ega sentinele misjonär Chau surmas

27-aastane Chau kaotas Indiale kuuluval Põhja-Sentineli saarel elu 17. novembril 2018, üritades seni küttide ja korilastena elavaid sentinele ristiusku pöörata, teatab news.com.au.

Chaul ei olnud India võimude luba nimetatud saarele minemiseks, kuid ta läks sinna salaja india kalurite abil, kes jäid ise saarest ohutusse kaugusse. Kalurid tunnistasid hiljem politseile, et Chau esimene katse saarele minne ebaõnnestus ja ameeriklane jäi saare lähedale ankrusse, minnes üks ööpäev hiljem tagasi.

Siis ta enam noolerahes ellu ei jäänud ja kohalikud tapsid ta.

USA usuasjade ametnik Sam Brownback kinnitas meediale, et USA võimud ei süüdista Indiat ega sentineli hõimu Chau surmas.

John Allen Chau, kes kaotas Põhja-Sentineli saarel elu FOTO: SOCIAL MEDIA / REUTERS/Scanpix

«USA võimud ei ole Indiale esitanud palvet karistada Chaud saarele aidanud kalureid ega ka sentinelasi, kes misjonäri tapsid. Põhjus on selles, et USA kodanik läks keelualale, rikkudes sellega India kehtestatud seadust ja tehes seda vabatahtlikult,» selgitas Brownback.

India politsei tegi 2018. aastal mitu katset leidmaks Põhja-Sentineli saarelt Chau surnukeha. Selleks lennati piirivalve helikopteriga saare lähedal, uurides saart, kuid hõimu agressiivne käitumine sundis politseid lahkuma.

India politsei tunnistas, et neile kaluritelt laekunud andmetel pani hõim Chau surnukeha esmalt rannale nagu hernehirmutise, lootes et see peletab teised sissetungijad eemale ning hiljem matsid ta kuhugi.

«Meil ei ole plaanis minna saarele Chau surnukeha otsima, kuna see on ohtlik. Mitte ainult politseinikele, kes võivad kohalike rünnaku alla sattuda, vaid ka sentineli hõimu liikmetele, kes välisilmaga kokku puutudes võivad saada baktereid ja viiruseid, mille vastu neil immuunsus puudub,» teatas India politsei.

Põhja-Sentineli saare põliselanikud sentinelid FOTO: Kuvatõmmis/Youtube

Mitme riigi antropoloogide teatel on Põhja-Sentineli saarel elav hõim olnud kaua aega isolatsioonis ja nendega suhtlemine on raskendatud, kuna nad on välisilma suhtes agressiivselt meelestatud.

See agressiivsus sai alguse koloniaalajal, 18. – 19. sajandil, mil briti kolonialistid neist mõned kaasa viisid ja need inimesed ei pidanud kaua vastu, vaid surid. Surnukehad jõudsid tagasi Põhja-Sentineli saarele ja kohalike seas hakkasid levima haigused, mille suhtes neil immuunsus puudus.

Samuti suhtusid valged sissetungijad neisse nagu alamasse rassi ja orjadesse.

Antropoloogide arvates on tänapäeval sentinele alles 50 – 150 inimest.

John Allen Chau isa Patrick Chau arvates hukkus ta poeg äärmuskristliku ajupesu tõttu.

«Ma ei näe, et kristlik religioon endaga midagi head on toonud. Igatahes võttis äärmuskristlus ja talle tekkinud kinnisidee temalt elu. Ta ei oleks tohtinud minna oma usku neile kiviajas elavatele inimestele peale suruma,» lausus isa.

Andamani saarestikku kuuluv Põhja-Sentineli saar, mis on asustatud negriidsete sentinelidega, asub India ranniku lähedal Bengali lahes.

Põhja-Sentineli saare põliselanikud sentinelid FOTO: Kuvatõmmis/Youtube

Antropoloogide andmetel on sentinelid elanud oma saarel vähemalt 55 000 aastat.