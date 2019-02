Kas nii võib? «Klassikokkutuleku» Facebooki leht teeb filmi produtsendile valimisreklaami

Filmimees Kristian Taska, kes liitus mullu novembris erakonnaga Isamaa, on produtseerinud Eesti tippfilmid «1944», «Nimed marmortahvlil», «Puhastus», «Igitee» ja «Klassikokkutuleku» triloogia. Just viimase on Taska seganud ka oma poliitkampaaniasse.

«Klassikokkutuleku» Facebooki leht, mille on meeldivaks märkinud üle 11 000 inimese, kutsub rahvast üles valimistel osalema, ega tee saladust, et produtsent Kristian Taska kandideerib riigikokku Mustamäe ja Nõmme ringkonnas.

Tegemist on lausa sponsoreeritud postitusega, mis tähendab, et selle eest on makstud raha ning see jõuab ka inimesteni, kes lehte meeldivaks märkinud ei ole.

Küsisime Taskalt, kas on õige kasutada filmi Facebooki lehte poliitreklaamiks või poliitiliseks platvormiks?

Taska vastas: «Meie filmide leheküljed hoiavad ikka kursis nii filmide, kui filmitegijate käekäiguga. Olgu need sünnipäevad, pulmad, tunnustused või miks ka mitte kandideerimised. Kuigi oleme pigem informatiivselt PS. vormis teatanud, et filmi produtsent Kristian Taska kandideerib Mustamäe ja Nõmme ringkonnas numbri all 1090 ja päris poliitplatvormiks või reklaamiks seda nimetada ei julgeks, siis siinkohal tahaks küll reklaami teha ja öelda, et minu poolt hääletamine oleks igati inimlik valik.

Mis puudutab aga meelelahtutuse ja poliitika seoseid, siis ajakirjandust jälgides tundub, et poliitikas meelelahutusest kahjuks või õnneks puudu ei tule.