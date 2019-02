VIDEO Keili Sükijainen heategevusest: me oleme väike rahvas ja me hoiame väga-väga kokku

Taivo ehitas koos oma abikaasa Angelaga ja kolme väikse tütre, Emma, Nora ja Christellaga, oma unistuste maja viimased kuus pikka aastat. Oktoobri viimastel päevadel said kolme väikese tütre toad viimase lihvi, kuid oma armsat kodu sai viieliikmeline pere nautida vaid mõned üürikesed tunnid. Seda sama külma ja kõledat oktoobrikuu ööd võivad nad pidada oma teiseks sünnipäevaks. 25. oktoobril põles Suure-Jaani lähedal maha vastvalminud elumaja, mida polnud veel jõutud kindlustada. Maja dokumendid olid alles ümbervormistamisel ja seetõttu oli ka kindlustus tegemata. Pere noorimad lapsed on juhtunust siiani šokis ja paluvad vanemaid, et nad läheks koju tagasi. Vaid annetajate abiga võis see olla võimalik.

Taivo pere lugu on näide sellest, et mitte keegi meist ei ole kaitstud saatuse keerdkäikude eest, mis võivad kogu senise elu pea peale pöörata. Küll aga on kõigi võimuses kinkida sellele perekonnale hingeline rahu, aidata väike Emma taas oma roosa teki alla, täita Nora unistus koju tagasi pääsemisest ning panna Christella taas naeratama. Samuti saab olla üheskoos toeks tublidele vanematele isale Taivole ja emale Angelale, et nad ei peaks veel pikki aastaid veetma iga vaba hetke kodu ehitades vaid saaksid need pühendada lastele. Ühist aega väärtustatakse selles peres pärast õnnetust rohkem kui kunagi varem.

Keili Sükijaineni arvates on ka teiste jaoks raskel ajal olemasolemine osa heategevusest. FOTO: Konstantin Sednev

Selline olukorras oli perekond veel eelmise aasta detsembris. Pere tahtis uut kodu, kuid kuna nad ei olnud kindlustatud, siis oli esmapilgul keeruline leida rahalisi vahendeid, kuidas seda saavutada.

Nüüd, veebruari lõpus, on pere läbi teinud suure edasimineku ning uus kodu on peagi valmimas. Eesti rahvas tõttas Toivo armsale perele appi ja vaid nii lühikese ajaga on tulest räsitud majast taas kodu kerkinud. Uskumatu üllatuse tegid Taivo perele ka vabatahtlikud päästjad. Lahkete annetejate toetusel koguti 60 000 eurot.

See on vaid üks edulugu Keili Sükijaineni juhitud saates «Inglite aeg», mida ta on juhtinud juba viis aastat.

Elu24 istus Keiliga maha ja uuris tema käest, mida tähendab tema jaoks heategevus.

«Minu arust saab head teha igaüks meist. See algab väikestest asjadest. Sa helistad kasvõi oma vanaemale ja küsid, kuidas tal läheb, või aitad oma kolleegi, või abistad naabrit. Abi ei pea alati olema rahaline,» sõnas Keili ja lisas, et materiaalne abi ongi tavaliselt see, kuidas inimesed teiste abistamist näevad. «Sageli see, kui sa oled olemas lähedastele inimestele või ka võõrastele, siis see on palju suurem heategu,» arvas Keili.