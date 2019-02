Piltuudis: uut singlit esitlenud Getter Jaani tänas fänne heade sõnade eest kauni fotoga

«Alati kui olen lava taga valmis, et minna iga hetk lavale, hakkab süda aina kiiremini lööma ja suur ärevus tuleb sisse!» kirjutas 26-aastane lauljatar Instagramis. «Teie poolt kirjutatud kirjad uue loo ja minu laupäevase esituse kohta toovad siiani rõõmupisarad silmadesse! Sõnadel on nii suur jõud ja iga positiivne sõna täidab mu südame siira armastusega ja annab jõudu, et teha ikka seda edasi, mida väga armastan!» teatas ta.

Getter jagas Instagramis kaunist pilti, kus ei jää peitu ka tema beebikõht. «Praegu on üks ilusamaid aegu minu elus, ma olen tõesti nii õnnelik ja nii tänulik ja igal hommikul kui ärkan, näpistan ennast, et veenduda, et see ei ole uni!» õhkas lauljatar.