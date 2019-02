Erakondade juhid andsid esmaspäeval teada, et ei osale Kanal 2 valimisdebatis, kuna too on liiga meelelahutuslik. Seetõttu on sobilik meenutada kordi, kui Eesti poliitikud on käinud kaamera ees vigureid tegemas, et pakkuda rahvale just seda sama: meelelahutust.