VIDEO Inger esineb peagi juba Ameerikas: see on imeline võimalus!

«Meeleolu on väga hea. Tõsiselt fantastiline, esimest korda siin Saku Suurhallis esineda on ikka väga suur kogemus ja võtan sellest kõik,» rääkis Inger vahetult pärast otsesaate lõppu. Ka tema oli üks favoriitidest, ent võistlustules jäi 6. kohale.

Inger põrutab aga peagi juba Ameerikasse, et märtsis esineda prestiižsel muusika konverentsil MUSEXPO. «See võimalus Los Angeleses muusikakonverentsil esineda, see on imeline võimalus. Tõsiselt,» rääkis ta.

Muideks, nõnda astub Inger selliste staaride jälgedes nagu Katy Perry, Jessie J, LMFAO, Sheppard, Gavin James ning Robyn, kelle kõigi karjäär on saanud hoo sisse pärast esinemist just sel konverentsil!

Kuna Inger on ka jalgpallitreener, uuris Sidni, kes on jalgpalluritest tema lemmik ja mis põhjusel? «Ma pean ütlema, et Lionel Messi, tema on olnud tegelikult lapsest saati minu lemmik jalgpallur ja ma arvan, et ta on mind jalgpallis inspireerinud samamoodi, nagu muusikas mind inspireerib Ed Sheeran.»