VIDEO Uku Suviste teisest kohast: hea koht, aga alati selline, et mingi väike asi jäi puudu

«Noh, kohaga... Teine koht on tubli, hea koht,» muigas Uku. «Alati selline, et mingi väike asi jäi puudu esimest. Üldiselt väga rahul, sest ma ei ole kunagi nii kaugele saanud.»

Sidni uuris Uku käest ka seda, miks võitis siiski just Victor? «Mul on siuke kahtlus, et rahvahäältest jäi puudu,» sõnas Uku. «Miks puudu jäi, seda ma ei tea.»

Samuti uuris Sidni, mida toob tulevik Uku Suvistele nüüd, mil Venemaa talendisaates on käidud ja Eesti Laul on möödas. «Aftekale,» sõnas Suviste napilt.

«Järgmine nädal on väga kodumaine, sest meil on vabariigi aastapäeva nädal ja mul on see nädal põhimõtteliselt iga jumala päev esinemine, et tuleb see kuidagi läbi elada.»