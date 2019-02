ELU24 VIDEOTUUR: kui palju maksab Baltikumi suurima erootikafestivali kõige kallim vidin ja kas euro eest ka midagi saab?

Kahepäevane üks Euroopa suurimaid erootikaüritusi on täis seksuaalset energiat, mil Kipsala hall pakub täiskasvanutele suunatud meelelahutust kõikidele vallatutele ja kirglikele inimestele.

Kahe ulaka ning kirgliku õhtu jooksul saavad külastajad nautida suurimate erootikastaaride etendusi, graatsilisi burleskitantsijaid Venemaalt, eksootilist ja mänglevat show'd Prantsusmaalt ning ideaalsete kehadega meeste ja naiste striptiisi.

Kahel päeval ja kolmel laval on esinejad lasknud lahti igasugustest piiridest ja takistustest ning näitavad kõikidele hallis olijatele, mida nad on looduse poolt kaasa saanud.

Soetatava nänni osas saab messilt osta erootilise kujuga vannituppa kuuluvat kraami. Vannisoolade ja õlide kõrval on müügil peenise, nibude ning vagiina kujulised seebid, millel võib vannitoas rohkem kui üks kasutusviis. Seebid on erineva kuju ja värviga ning sobivad kasutamiseks kõikidele pikemaid vanne võtta armastavatele inimestele.

Seks tähendab paljudel juhtudel ka lapse saamist. Ka sellele on messil lahendus olemas. Erinevate T-särkide ja pusade hulgas on ka beebidele mõeldud kostüümid just nendele meestele ja naistele, kes unustasid intiimses olukorras kaitsevahendeid, mida ka messil on hulgi, kasutada.

Erotsi messi on korraldatud juba üle kümne aasta ning sellest saab aru ka, kui vaadata mõnda müügil olevat toodet. Lätis on juba ammu kasutusel euro, kuid väga paljudel toodetel on peal vana hinnasilt, mis näitab hinda lattides või mõnes muus vääringus. Kui kahe vibraatori komplekti hind eurodes on 100, siis vana hinnasildi järgi oli selle endine hind 1400 ühikut.

Tehnika areneb igas valdkonnas ning ei ole siis midagi imestada kui ka vibraatoritel on mitmesugused lisafunktsioonid, millest varem võis vaid und näha. Kõrge kvaliteediga vibraatoritel on nüüd ka ABS-pidurisüsteem, mis võimaldab ohutult paaniliseks muutunud olukorra neutraliseerida.

Olles messi mitu korda läbi kamminud selgus, et seal on kõige odavamaks müüdavaks vidinaks Rootsi filmitegijate raske töö ja vaeva tulemusena valminud pornofilm, mis maksab vaid ühe euro. Valikus on kolm-neli erinevat filmi, mis raskel ajal asja ära teevad.

Ja kõige kallima vidinana on loomulikult vibraator. Vaid 100 euro eest saab kätte peenema maitsega gurmaanidele mõeldud lelu. Sest kui raha ei ole kuhugi panna, siis võib selle ka lihtsalt ... pista kuhugi, kus päike ei paista.