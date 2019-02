Video: kuula, kuidas Eesti Laulu finalisti Kadiahi võistluslaul akustiliselt kõlab

Juba homme astub Kadiah Eesti Laulu finaalis Saku suurhalli lavale. Täna aga üllatas lauljatar oma kuulajaid videoga, milles esitatakse lugu akustiliselt. Lisaks Kadiahile näeb videos tšelliste Andreas Lendu ja Joosep Kõrvitsat. Klaveril saadab loo kaasautor Kristjan Ruus ning taustalauljateks on eurovisiooniveteranid Dagmar Oja, Rolf Roosalu ning Kaire Vilgats.

Kadiahil tuli mõte salvestada lugu akustiliselt juba mõni aeg tagasi. «Lootsin laulu valmimisest saati, et saan anda kuulajatele vahetult laulu emotsiooni edasi koos eheda vokaaliga ning keelpillide kõlaga. Finaali pääsedes teadsin, et peame selle kiiresti ära tegema. Mul on au teha koostööd nii professionaalse tiimiga!» kommenteeris lauljatar.