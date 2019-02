Uku Suviste taustalaulja Reane Rain kirjeldas häirivat kogemust: ta näitas mulle kuuli ja ütles, et see on minu jaoks

«Üks mees tuli trammi ja istus täpselt minu vastu. Ta võttis taskust kuuli. Ta näitas seda mulle ja ütles, et see on minu jaoks,» kirjeldas Rain häirivat kogemust ning lisas, et Londonis olles selliseid asju ette ei tulnud.

Rain sõnas, et ta ei tunne füüsilist hirmu, kuid teab, et paljude välismaalastega on teistmoodi. Lood sellest, kuidas mitte-eurooplasest immigrante ähvardatakse või pekstakse tänaval jõuavad harva meediasse. Kuid Rain arvab, et nii on alati olnud.