Tomi Rahula finaali etteastetest: Tartu rütmis minnakse edasi

Lavaproovidega hakati pihta juba neljapäeva hommikul, kuid ettevalmistused, et Eesti Laulu finaaliks oleks kõik korras, hakkasid juba varem. «Minu ja meie tiimi jaoks esimest korda seda üritust siin teha, kõik peab olema parimas korras,» selgitas Rahula Menu vahendusel ja lisas, et tema süda on enne laupäevast finaali rahul.

Rahula sõnul on rahuliku meele taga asjaolu, et tänavu toimusid poolfinaalid Tartus ning see oli Saku Suurhalli mõttes nagu peaproov. «Need samad live'id, mis said tehtud, on nüüd siia suurhalli toodud. Siin on natukene mugandatud, kõik asjad suuremaks tehtud ja selles mõttes on süda rahul, me juba teame, mis meid ees ootab,» rääkis Rahula.