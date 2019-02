Katrin Lust oli Oleg Sõnajalaga lennates juba valmis surema

«Ma küsisin Olegilt, kas tal on kopteriga sõites kunagi midagi juhtunud? Oleg vastas enesekindlalt, et ei ole. Siis tõusime õhku ja kuskil Saku kandis läks Olegi poolne uks keset lendu lahti,» rääkis Lust, kes oli seda nähes juba valmis surema.

«Oleg säilitas täieliku rahu ja ütles minu rahustuseks veel, et kas ma siis pole näinud, filmides sõidab kopter uksed lahti. Kui ma selle mõttega rahunesin oli Oleg manööverdanud kopteri juba nii, et uks sulgus. Tegu on tõesti väga hea piloodiga, kes suutis säilitada täieliku rahu ja mind ka rahustada» kiitis Lust, kes viibis kopteris koos operaatoriga.