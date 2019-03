VAATA Uus hooaeg! «Roaldi nädal» alustas reportaažiga mässumeelsetest üksikkandidaatidest

Roald Johannsoni inimlikud ja haaravad reportaažid toovad sel kevadel Kanal 2 ekraanile uued kohtumised ja teemad, mis avavad Eestit ja siin elavaid inimesi uuest küljest. «Meie seljakott on materjalist pungil, nagu ikka oleme Eestile teinud tiiru peale ja sõitnud sadu kilomeetreid. Ma julgen lubada, et sel kevadhooajal me üllatame Eesti inimesi täpselt samamoodi nagu viimased kolm aastat Eesti elu võlu ja valuga. Ehk siis lood meie ümbert, mõned lood natuke raskemad ja mõned kindlasti kergemad,» sõnab Roald Johannson.