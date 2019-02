Võrdleme pilte: nii juhtub, kui meie spordikaunitarid astuvad «trennist» punasele vaibale

Tallinnast pärit Sildaru alustas suusatamisega väga varajases eas. Kelly treeneriks on tema isa Tõnis Sildaru. Sildaru on esimene eestlasest vigursuusatamise maailmameister, X Gamesi võistluse võitja ja maailma noorim kahekordne X Gamesi võitja, kolmekordne juunioride maailmameister.

Kelly on kolmel aastal järjest valitud aasta noorsportlaseks (2016, 2017 ja 2018). Samuti pälvis ta 2017. aastal Eesti Vabariigi spordi aastapreemia.

Haapsalust pärit vehkleja on 2018. aasta Euroopa meister. 2014. aastal epeevehklemises juunioride maailmameistriks. Aastatel 2012 ja 2013 sai ta juunioride maailmameistrivõistlustelt pronksmedali, kirjutab Vikipeedia .

Elizabeth on noor ja lootustandev rulluisusportlane. 2017. aastal saavutas ta Šveitsis toimunud karikasarja etapil poodiumikoha. Enne rulluisutamist tegeles ta võrkpalliga. Rulluisufestivali veebilehel rippuvas intervjuus tunnistab Elizabeth, miks keskendub ta nüüb pigem rulluisutamisele: «Ma lõpetasin võrkpalli mängimise, kuna mõistsin, et mulle meeldivad rohkem individuaalsed spordialad, kus tulemus sõltub minust endast, mitte niivõrd meeskonnast.»

Tartust pärit Julia alustas vehklemisega 2002. aastal. 2007. aastal tuli Julia Eesti naiskonna koosseisus Euroopa juunioride meistriks ning alates 2009. aastast kuulutab ta täiskasvanute koondisesse. Julia Beljajeva on epeevehklemises kahekordne maailmameister, hiljuti võitis ta Kuubal naiskondliku MK-etapi.

Poliitik ja motoringrajasõitja Kovalenko on mootorspordis võistelnud alates 2012. aastast. 2014. aastal liitus ta Kallio Racing motoringraja võistkonnaga, mis on Soomes üks tuntumaid.

Pärnust pärit Jasmiin on Eesti jetisportlane. 2018. aastal võitis noor sportlane Araabia Ühendemiraatides Sharjah´s toimunud jetispordi MM-sarjas Eestile ajaloolise pronksmedali.

Kuigi Šmigun-Vähi on tippspordiga lõpparve teinud, on tegemist siiski nii kõva Eesti naissportlasega, et patt oleks teda mitte siia patta panna.