Kuum! Supermodell Candice Swanepoel varjab end vaid palmioksaga

Victoria's Secreti inglil Candice Swanepoelil on kombeks meid justkui graafiku alusel rõõmustada seksika bikiinipildiga. Seda ka nüüd, kui naine Instagrami pildi postitas, millel kuuma päikese käes poseerib ning end palmioksaga varjab.

Tropic Of C on supermodelli enda bikiinibränd, mille uut kevadist kollektsiooni naine ka uhkelt pildil demonstreerib.