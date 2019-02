Cardi B rääkis avameelselt sünnitusjärgsest depressioonist ja kokku-lahku suhtest abikaasaga

Intervjuus Bazaariga rääkis naine oma mentaalsetest ja füüsilistest muredest peale sünnitust ja kokku-lahku suhtest abikaasa Offsetiga.

«Ma arvasin, et suudan seda ära hoida,» rääkis 26-aastane räppar sünnitusjärgsest depressioonist. «Kui ma sünnitasin, rääkis arst mulle sellest. Ma mõtlesin «Praegu on mul kõik hästi, ma ei usu, et seda juhtub». Kuid ootamatult tundus kogu maailma raskus olevat mu õlgadel.»

Cardi rääkis, et ta ei palganud professionaalset abi, et lapse Kulture eest hoolitseda, sest ta pole kindel, kas saab inimest väljaspool perekonda usaldada.

Eelmisel sügisel planeerisid nad Bruno Marsiga tuuritama minna, kuid kui naine mõistis, et ei saa lapse eest bussis hoolitseda jäi ta tuuritamisest kõrvale.

Kuigi Kulture on juba peaaegu seitsmekuune, rääkis Cardi, et ei tunne end ikka samamoodi, nagu enne sünnitust.

«Mingil põhjusel, ma ei tunne siiani oma kehas samamoodi,» ütles Cardi. «Ma tunnen, nagu mul pole veel tasakaalu. Ma ei kõnni enam kontsadel nii hästi kui varem. Ma tunnen justkui oleksin ma raske. Ma ei tea, sest ma olen kõhnem kui kunagi varem. Ma pole tagasi saanud seda energiat, mis enne rasedust. See on kõige veidram.»

Cardi postitas esimese pildi tütrest sotsiaalmeediasse detsembris ning pole seda rohkem teinud. Bronxist pärit räppat tunnistas, et abikaasa Offsetiga kahtlesid nad sügavalt, kas tütart maailmale näidata.

«Nii kui tütar sündis, ütles Offset, et ta on nii ilus ja et inimesed lähevad hulluks,» meenutas Cardi. «Paljud inimesed ütlevad õelaid asju näiteks, et me ei postita temast pilte, sest ta on inetu. Me saime palju ähvardusi ja Offset ütles, et maailm ei vääri teda näha.»

Offset ja Cardi B 2018. FOTO: Tony Michaels/ROT/Capital Pictures / TM/ROT/Capital Pictures

Cardi ja Offset läksid lahku detsembri alguses, kuid tänaseks on nad taas koos ning proovivad üheskoos mured ületada. Räppar rääkis Bazaarile, et otsus Migose staarist lahutada tuli temalt endalt.

«Ma otsustasin selle ise,» ütles ta. «Keegi ei tee otsuseid minu elu osas peale minu. Ma ei tahtnud minna abielu nõustamisse. Ta küll pakkus selle välja, kuid ma ei tahtnud. Ükski nõustaja poleks mu meelt sellel hetkel muutnud.»

Cardi B 2019. FOTO: Paul R. Giunta / AP

Pole kahtlust, et Cardil on karjäärialaselt olnud suurepärane aasta ning paistab, et naine on alles hoo sisse saanud. Cardi on pühapäeval toimuval Grammyde galal nomineeritud viies kategoorias.