Kiisukisma: Pussycat Dollsi laulja Melody Thornton vajas aastaid teraapiat, sest tüdrukutebändi domineeris Nicole

Kui Melody Thorntoni oli ulaka tüdrukutebändi liige, esines ta paljastavates kostüümides ning näitas staadionitäiele kuulajatele seksikaid tantsuliigutusi.

Pussycat Dolls esinemas WBC raskekaalu poksimise maailmameistrivõistlustel Vitali Klitschko ja Samuel Peter vahel. Berliin, 2008. FOTO: Michael Sohn / AP

Kuid endine nukuke avaldas, et vajas salaja teraapiat, sest madal enesehinnang laastas teda.

«Ma kaotasin enesekindust ja tundsin end täiesti kasutuna. Mulle ikka ja jälle tuletati meelde, et olen grupi nõrgim lüli. Ja kui sulle seda jälle ja jälle öeldakse, on sellel meeletu mõju mentaalselt,» rääkis Thornton.

«Ma polnud kunagi ebakindlana tundnud, kuni liitusid Pussycat Dollsiga.»

Melody oli vaid 19, kui tüdrukutebändiga liitus. Lõppematu kriitika plaadifirma poolt ja Nicole solistina figureerimine tegi naise maatasa.

«See oli õudne ja ebamugav. Ma oli laulja, mitte treenitud tantsija, kuid mul ei lubatud lauda ja mulle öeldi, et ma ei oska tantsida. Ma tundsin end kuus aastat kohutavalt,» ütles Thornton.

Pussycat Dolls MTV Muusikavideote auhindade galal 2008. FOTO: PHIL McCARTEN / REUTERS

Lauljanna meenutas, kuidas ta proovis Pussycat Dollsile omase sära ja glamuuri taha peita emtsioonaalset pinget.

«Kord oli Whitney Houston rahva seas ja ma laulsin nii, nagu polnud varem laulnud. Seega iga õhtu ütlesin ma iseenda, et ta oli rahva seas ja see andis mulle jõudu olla täiesti teine inimene. Ma pidin midagi tegema, et vastu pidada. Peale igat kontserti, läksin ma oma ruumi ja duši all laulsin Donny Hathaway laulu «A Song For You». See on küllaltki depressiivne laul, kuid ma proovisin leida oma valule kohta.»

«Ma palusin alati eraldi tuba oma bändikaaslastest,» meenutas Thornton.

Elu nõudlikus ja halastamatus töökeskkonnas võttis lõpuks Melody jaoks pöörde ning naise murdumisel hakkasid tekkima ka füüsilised sümptomid.

«Mul hakkasid paanikahood kui ma olin bändiga, lennukis ja täiesti suvalistes kohtades. See oli ilmselge, et mu keha ütles mulle, et ma peaksin lõpetama. Ma käisin teraapias kui ma olin bändis ja ehk kaks aastat ka peale seda. Mu viimane paanikahoog oli 2014. aastal.»

«Ma ei võtnud kunagi ravimeid. Mul soovitati neid kindlasti võtta, kuid ma ei võtnud midagi. Ma lihtsalt mõtlesin endamisi, et see on reaalne elu ja see on ebatavaline olukord, mida paljud inimesed ei mõista.»

«Mul võttis aastaid, et sellest üle saada, tõesti.»

Melodi tõi välja ka fakti, et tal pole negatiivseid tundeid Scherzinger või grupi looja Robin Antini vastu.

Pussycat Dollsi looja Robin Antin, 2008. FOTO: Steve Buckley / Steve Buckley/BuzzFoto.com

«Inimesed eeldavad, et ma olin vihane Nicole peale, sest ta laulis ja mina mitte. Tegelikult mitte. See oli tema unistus, mis läks tal täide. Ma lihtsalt soovisin seda endale ka. Ma soovisin kõigile parimat. Ma olen fenomenaalne vokalist, te lihtsalt ei kuulnud seda kunagi. See pole Nicole süü.»

«Tal oli võimalus ja ta pidi sellest kinni haarama. Ta oli ka enne bändides olnud ja seetõttu plaadfirma soovis, et tema oleks solist. Iga kord, kui ma ütlesin, et kui ma saaksin rohkem lauda, ei oleks ma nõrgim lüli. Kuid see ei sobinud nende plaanidesse.»

Nicole Scherzinger 2019. FOTO: Image Press Agency / Image Press Agency

«Robin oli keerulises positsioonis, sest ta omas seda brändi ning hoidus seda tegevuses 15 aastat. Ta ei saanud ohtu seada oma võimalused mingi tütarlapse pärast,» rääkis Thornton.