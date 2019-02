Vaata, milline Eesti kõige kuulsam vaateratas välja näeb!

«Kontrollisime põhjalikult konstruktsiooni ja dokumentatsiooni ning viisime läbi tehnilised katsetused ja veendusime, et vaateratas on töökorras,» kommenteeris tehnilist järelevalvet teinud Inspecta Estonia OÜ seadmekontrolliosakonna juhataja Aleksander Iivanainen.

T1 Mall of Tallinna juht ja keskuse arendaja Pro Kapital Grupi juhatuse liikme Allan Remmelkoore sõnul on väga lahe näha kunagist veidi hulluna tundunud ideed nüüd reaalsuseks saamas. «Vaateratas ei muuda mitte ainult meie keskuse vaid kogu Tallinna ägedamaks kohaks, kuhu nüüd ka turistidel on põhjust jääda päev kauemaks ja võtta kaasa kogu pere,» ütles ta.

27 gondliga vaateratas on hiljuti Peteburi maantee alguses avatud T1 Mall of Tallinna uudse meelelahutust ja kaubandust siduva kontseptsiooni üks oluline lüli. Tegemist on esimese keskusega Euroopas, mille katusele on maamärgiks ja meelelahutusatraktsiooniks paigaldatud vaateratas. Ka maailmas on teada vaid viis sarnast keskust, mis kõik asuvad Aasias.