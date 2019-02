Printsessipidu! Pruut palus oma pulmapäeval naistel kanda enda vanu pulmakleite

Näitlejanna Audrey Moore, keda tuntakse telesaadetest «Better Call Saul» ja «Godless» abiellus oma pikaaegse kallima Jesse Lumeniga. Nad teadsid kohe alguses, et nende pulm saab olema kõike muud kui tavapärane, kirjutab HuffPost.

Seepärast otsustasid nad paluda oma pulmakülalistel kanda vanu pulmakleite, et need rohkem kui ühe korra kandmist saaksid ning ei peaks kapis tolmu koguma.

«Ma jumaldasin mõtet, et kõik naised saavad võimaluse veel korra oma kleite kanda,» rääkis moore ning lisas, et teda tegi kurvaks mõte, et neid imeilusaid kleite tõenäoliselt enam kunagi ei kanta.