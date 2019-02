Õpetaja vallandati, kuna julges õpilaste tööd puudulikuna hinnata

Diane Tirado õpetas ühiskonnaõpetust Port Saint Lucie algkoolis Floridas. Ta andis õpilastele kaks nädalat, et sooritada üks projekt, kuid mitu õpilast ei esitanud aja lõppedes mitte midagi. Kuna õpilased olid teinud puuduliku töö, siis otsustas Diane neile anda ka puuduliku hinde, kirjutas wlos.com.

Kuid kool vallandas ta, kuna sealsed reeglid ütlevad, et neil puudub hindamissüsteemist puudulik hinne. Kõige madalam hinne, mida õpetajad saavad õpilastele anda, on 50%, ja seda isegi siis, kui nad mitte midagi ei esita.

Diane vallandati reeglite rikkumise pärast.

«Ma olen nii pahane, et meil on terve riik täis lapsi, kes arvavad nad peaksid saama palka ja elama oma elu lihtsalt kohale ilmumise pärast, kuid see ei ole reaalne,» sõnas Diane eelmise aasta septembris toimunud intsidendi järel.

«Ma alustasin seda võitlust, kuna see on nii totter olukord. Õpetamine ei peaks olema nii raske. Õpetajad õpetavad sisu, lapsed sooritavad ülesanded nii hästi kui nad suudavad ja õpetajad hindavad nende tehtud tööd vastavalt skaalale, mis on eksisteerinud juba väga kaua aega,» lisas ta.

Port St. Lucie kooli esindaja aga lükkab Diane Tirado väited ümber.

«Proua Tirado lasti lahti, kuna tema tase juhendaja oli oodatust halvem ning tema suhtlus õpilaste, personali ning vanematega polnud professionaalne ja lõi koolis toksilise õhkkonna,» ütles esindaja.

Esindaja lisas, et koolil ei ole kindlasti mitte ühtegi reeglit selle kohta, et õpetaja ei tohi hinnata õpilase tööd puudulikuna, kui nad oma tööd ei esita.

See väide aga ei ole kooskõlas kooli kodulehel oleva õpilase-vanema käsiraamatuga. Tabelist on näha, et kui õpilane ebaõnnestub oma ülesande sooritamisel, siis ei saa talle anda väiksemat tulemust kui 50%. Selle juhtumi puhul ei olnud tegu olukorraga, kus õpilasel oleks töö pooleli jäänud (hinnatav tulemusega I), vaid tal polnud üldse midagi esitada.