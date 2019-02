Kihlveokontoritel on Eesti Laulu võitjaks üks kindel favoriit

Online spordiennustusportaal ja kasiino Optibet on üks mitmest ennustusportaalist, mis pakub võimalust panustada sellele, kes võidab Eesti Laul 2019.

Victor Crone on Eesti Laulu kindel favoriit.

Nagu praeguse edetabeli järgi näha, siis on seal ülekaalukalt favoriit rootslane Victor Crone. Kui tema võidu peale panustada, siis saab raha vaid 1,65 kordselt. Kui aga võtta risk ning panustada teisel kohal oleva Uku Suviste poolt, siis oleks võidusumma juba suurem. Siis saaks raha tagasi 5,5 kordselt.

Victori ülekaalu näitabki just tema ja Uku vahe. Esimesel ja teisel kohal oleva artisti vahele jääb ohtralt ruumi.

Optibet järgi jäävad tõenäoliselt viimaseks Kadiah, kes esitab laulu «Believe», või Lumevärv ft Inga, kes esitavad laulu «Milline päev». Nende mõlema koefitsent on 50 ehk võidu korral saaks emma kumma eest 50 kordselt raha tagasi.

Sarnased tulemused leiab ka teisest ennustusportaalist Betsafe. Seal on samuti suureks favoriidiks Victor Crone oma looga «Storm» ning teisel kohal on Uku Suviste. Küll aga on koefitsendid natuke teised. Betsafe maksav Victori võidu puhul raha tagasi 1,6 kordselt ning Uku võidu korral 6,0 kordselt.