Kes otsib see leiab: Eesti Laul 2019 finaalis osalejad on sattunud plagiaadikahtluse alla

Kahtlused pärinevad sotsiaalmeediast ja kommentaariumitest, kus rahvas on leidnud Kerli Kivilaane ja Sünne Valtri Eesti Laulu lugudes palju sarnasusi lauludega, mis juba eksisteerivad.

Aga teadlikumad melomaanid näevad Kerli laulul palju sarnasusi Hiina popartisti Jason Zhangi lauluga «Pretty White Lies», mille lüürikas on korduvalt kasutatud sõna love. Selle sõna kordamine on rütmilt sarnane Kerli loo meloodiale.

Kuigi Jason laulab kordades kiiremini kui Kerli, siis on sarnasusi kuulda küll. Jason avaldas oma laulu muusikavideo eelmise aasta suvel. Kerli loo sünd jääb umbes samasse aega.

Kergelt võib patustanud olla ka endine Patuse Poole laulja Sünne Valtri, kes mõned kuud tagasi bändist lahku läks ning nüüd soolokarjääri teeb. Kuigi laulja esineb 16. veebruaril ka Saku Suurhallis toimuval Eesti Laulu finaalis, siis on raske ennustada, kas sellised uudised mõjuvad talle hästi või halvasti.

Tema laul «I'll Do It My Way» olla väidetavalt väga sarnane Lotte multika tunnuslaulule.