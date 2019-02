Pildid ja video: maailma kõige pikemalt kestev karneval toimub Uruguays

Kuigi Uruguay karneval ei ole nii kuulus kui Brasiilia Rio karneval, ei jää ta oma tantsijate, muusikute ja kostüümide poolest sellele alla. Kui Brasiilia karnevalil on põhirõhk sambakoolide etteastetel, siis Uruguay karnevalil on rõhk tänavaetendustel.

Brasiilia rahvastikus on enim valgete ja aafriklaste järeltulijaid, kes on mulatid. Uruguays on aga domineerivaks portugallaste, hispaanlaste, sakslaste, iirlaste ja hollandlaste järeltulijad, kes on valged.