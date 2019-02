Video: Sõbrapäev on saabumas ja oled endise kallima peale vihane? See loomaaed pakub tarakanide abil lahenduse

El Paso loomaaia teatel on tegemist ideaalse sõbrapäevakingitusega neile, kes vahetult enne romantikapäeva on kallimast lahku läinud.

«See on tore viis kaasata inimesed meie igapäevategevusse, milleks on loomade toitmine ja hooldamine. Mangustide jaoks on tarakanid maiustused nagu meie jaoks on šokolaad maiustus. Mis oleks veel parem, kui saada Sõbrapäeval lahti ekskallimast ja lasta ta «ära süüa»,» teatas El Paso loomaaia esindaja.