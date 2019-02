Eesti neidude kupeldamise skandaalil on joon all: asjaga oli seotud jahmatavalt palju inimesi, kuid karistada ei saa keegi

Prokurör Saskia Kask sõnas «Seitsmestele», et menetlus võttis nii kaua aega, sest paljud nendest noortest naistest olid väga piiripealses vanuses. Seega kontrolliti ka seda, kas tegu võis olla alaealistega, kes olid asjasse segatud. Uurimise käigus midagi selllist aga ei tuvastatud.

Küll aga on tulemused jahmatavad: selgus, et neid, kes olid nõus oma sõpru või sõbrannasid kolmandatele isikutele kahtlaste tegevuste eesmärgil soovitama, oli kordades rohkem. Kokku oli asjaga seotud tegelikult üle 80 inimese.

Lisaks sõnas PPA uurija Ardo Ranne, et kõige vanem lugu, milleni uurijad jõudsid, pärines aastast 2007.

Kriminaaluurimine lõppes aga sellega, et kedagi süüdi ei mõistetud. «Jõudsime järeldusele, et ühtegi kuriteo või süüteo tunnustega tegu siin toime pandud ei ole, mistõttu see menetelus ka lõpetati,» sõnas prokurör.

Selleks, et kupeldamise paragrahvi alusel kedagi süüdi mõista, on vaja ära tõendada ka see, et vahendamise eest on saadud raha või muud majanduslikku kasu. Kuna selle kindlaks tegemine on äärmiselt keeruline, ei suutnud uurimine sel korral vettpidavaid tõendeid leida.

Kuna kupeldamine on Eesti Vabariigi seaduste järgi teise astme kuritegu, aegub see viie aastaga. Seega, kuigi uurimise käigus tuli ette ka juhtumeid, kus kupeldajaid oleks saanud ka reaalselt karistada, leidsid need aset liiga kaua aega tagasi.