Video: 27-aastane mees annab vanemad kohtusse, kuna vanemad said ta ilma tema nõusolekuta

27-aastase Raphael Samueli arvates panevad vanemad lastele raske koorma, saades lapsi vaid selleks, et lapsed nende elu paremaks muudaks, teatab msn.com.

Indialase arvates peaks vanemad mõistma, et kuna neil ei ole lapse nõusolekut tema sünniks, siis tuleks lastesse suhtuda ülima lugupidamisega, kuid enamik vanemaid seda ei tee.

Imik. Pilt on illustreeriv FOTO: Pexels / CC0 Licence

«Saan oma vanematega üldjoontes hästi läbi, kuid meie suhetes on ka kitsaskoht. See, et neil ei olnud minu tegemiseks ja sündimiseks minu luba. Tahan oma seisukohaga näidata, et lapsed ei ole vanemate omand ja vanemad peavad nendega arvestama,» selgitas mees.

Samueli sõnul on tal olnud hea elu, kuid teda ärritab see, et ta vanemad tahtsid teda saada vaid selleks, et ta lõbustaks neid. Mees on veendunud, et enamik vanemaid saab lapsi oma lõbustamiseks.

Indialase arvates peaksid kõik lapsed küsima oma vanematelt, et miks vanemad nad said ning kas nende saamisel oli mingi kindel eesmärk.

«Iga laps peaks küsima, mis eesmärgil vanemad ta said. Kas tööjõuks, meelelahutajaks või kellekski teiseks? Kas vanemad kohtlevad teda hästi või elavad oma probleeme tema peal välja? Kas vanemad annavad lapsele piisavalt vabadust? Kas vanemad toetavad lapse arenemist? Minu arvates saab suur osa vanemaid lapsi oma emotsionaalne heaolu tagamiseks tagada ja enda lõbustamiseks, kuid lapsed ei ole klounid,» jätkas mees.

Samuel tõi näite, et vanemad on 20 – 25-aastased ja tahavad lihtsalt seksida, kuid siis ilmneb, et laps on tulemas.

«Lapseootele jäämine on tavaliselt ootamatu ja esmane reaktsioon on negatiivne. Kui vanemad on lapsesaamise mõttega harjunud, siis nad hakkavad ootama, et laps nede elu paremaks muudaks. Arvan, et see peaks olema hoopis vastupidi. Vanematel on kohustus anda lapsele parim elu, laps ei pea olema vanemate meelelahutaja,» selgitas mees.