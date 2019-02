Nüüd siis teame! Selgus üllatav põhjus, miks fitnesskaunitar Erna Husko Eestist ära kolib

Ta kolis Eestisse, kui ta oli vaid 12-aastane ning Husko sõnul on tal aeg nüüd alustada uue eluetapiga. «Ma ei ole õppinud juba mitu aastat, sest ma tahtsin leida midagi sellist, mis mind tõeliselt huvitab. Ma ei tahtnud oma aega raisata õppidest midagi, sest ühiskond ootab minult, et ma lihtsalt midagi õpiksin,» rääkis ta Youtube'i postitatud videos.

Erna sõnul juhtub see kõik seetõttu, et ta soovib inimesena kasvada. Ta räägib videos, kuidas ta on alles 21-aastane ning tal on elus veel palju saavutada - küll aga jääb Tallinn selleks puhuks tema jaoks liiga väikeseks.