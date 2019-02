Osta ära! Seltskonnatäht Jodie Marsh pani oma skandaalse «tissivöö» müüki

Marsh küsib müügiportaalis Depop kõmulise «tissivöö» eest 2000 naela ehk veidi alla 2300 euro, vahendab The Sun . «Panin kuulsa riietuse müüki: kolm vööd ja võimalus saada ikoonilise riietuse omanikuks!» reklaamis 40-aastane modell eriskummalist pakkumist.

Nimelt on Marshil kodus käimas suurpuhastus, mille käigus plaanib seltskonnatäht vabaneda kõigest, mida ta ei vaja. «Uus algus, uus mina, uus elu! Loodan, et keegi ostab selle ära ja see läheb õnnelikku peresse,» kirjutas staar Instagramis.