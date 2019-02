Krista Lensin ei teadnud, et peab Kroonikast lahkuma: keegi ei ole asendamatu

Lensin tunnistas saates, et on täna juba ka nutnud. «Loomulikult korra ikka nutsin südamest, kui toimetusele otsa vaatasin,» ütles naine, kuid lohutas end mõttega, et elame väikeses Eestis ning kolleegid ei kao kuhugi.

Uudis oli ka Lensini enda jaoks tõeline pomm, kuigi ta oli selle mõttega juba tükk aega mänginud. «Ma aimasin, ma ei saa öelda, et ma teadsin,» ütles Lensin ja lisas, et keegi ei ole teda kuskilt välja tõstnud. «Kõik on okei, see on olnud väärikas ja viisakas,» rääkis ta.

Lensin selgitas, et Kroonika liitumine Ekspress Meediaga oli tema jaoks väga raske. «Lähed ühte suurde kontserni ja see nõuabki harjumist: mõni saab paremini hakkama, mõni halvemini,» rääkis ta, kuid toonitas, et muudatused ei ole sugugi halvad. «Aga ikka on kurb, sest see on minu elu,» ütles Lensin.

Saatejuhtide küsimusele, kas praegu oli õige aeg lahkuda, vastas Lensin, et miks ka mitte. «Pigem minna siis, kui ma tunnen, et ma oskan ja mulle väga meeldib see töö. Ma armastan seda maailma,» ütles ta. Lensin tunneb, et aastate jooksul, mil ta Kroonika peatoimetaja on olnud, on ta endast ära andnud kõik ning teinud tööd alati südamega.

Viha ta ei pea, pigem on Kroonikale tänulik. «See elu, mis mul on olnud, on ikka paganama põnev olnud,» arvas Lensin ja soovis ametijärglasele edu. Lensin tunnistas saates, et otsus tuli nõnda kiiresti, et paar planeeritud lugu jäi ka tegemata.

Tuleviku osas on kõik veel lahtine, kuid see on kindel, et poliitikasse Lensin ei lähe. «Ma võtan kõigepealt aja maha. Korra hingan sisse, hingan välja, natuke nutan veel...» kommenteeris ta.

Pidutsema Lensin aga täna ei hakka. «Ei ole mõtet pidutseda sellel hetkel, kui silm ei sära. Minu hinges on ikkagi kurbus,» ütles naine ning ütles, et peab kõigepealt endas uuesti rahu leidma. Ühtlasi on nüüd võimalus pühendada aega neile, kellele pole töö kõrvalt aega jätkunud.

Saates meenutati Lensini esimest tööpäeva Kroonika toimetuses ja teledebüüti saates «Maamees otsib naist».