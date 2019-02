Justin Bieber oli abieluni tsölibaadis: seks oli üks põhjustest, miks nii kiiresti abiellusime

Kanada popstaar Justin Bieber (24) ja Ühendriikide modell Hailey Baldwin (22) abiellusid septembris, kui olid koos olnud vaid 12 nädalat, vahendab Daily Mail. Bieber oli enne abiellumist tsölibaadis, et lahti saada seksisõltuvusest. Ühtlasi leidis popstaar enda jaoks üles jumalasõna.

Justin Bieber abikaasa Hailey Baldwiniga NHL hokimängul 2018. FOTO: Chris Young/AP

«Jumal ei palju meil seksist hoiduda, kuna ta tahab reegleid teha. Ta üritab meid kaitsta haiget saamise ja valu eest,» usub Bieber.

Usutavasti alustas muusik tsölibaadiga 2017. aasta suvel, kui oli veel koos kauaaegse tüdruksõbra Selena Gomeziga. Gomez ja Bieber, kes olid kuus aastat kokku-lahku suhtes, läksid lõplikult lahku 2018. aasta kevadel.

Selena Gomez ja Justin Bieber. 2011. FOTO: Chris Pizzello / Scanpix

«Ma usun, et seks võib palju valu endaga tuua. Mõnikord inimesed seksivad, kuna nad ei tunne ennast piisavalt hästi. Kuna neil puudub eneseväärikus. Naised teevad seda ja mehed samuti,» selgitas Bieber, miks tsölibaati kasulikuks peab.

«Ma tahtsin ennast uuesti jumalale pühendada, kuna tundsin, et see teeb mu hingele head. Ja ma usun, et jumal andis mulle vastutasuks Hailey. Head käitumist premeeritakse,» rääkis Bieber.

Bieber tunnistas, et üks põhjustest, miks nad nii kiiresti abiellusid, oli see, et nad tahtsid seksida.

Septembris abiellunud Bieber ja Baldwin kohtusid tegelikult juba kümme aastat tagasi. Tolles vanuses tundus kaheaastane vanusevahe veider ning neist said lihtsalt sõbrad. Mõnd aega hiljem kohtusid noored aga uuesti ning Bieber märkas, et tüdruk on vanemaks saanud.

Bieberi ja Baldwini vahel süttis esimene armuleek kolm aastat tagasi, kuid sellest ei tulnud midagi välja: naise sõnul oli nende suhe toona väga «mürgine» ja Bieber oli vaimselt «pimedas kohas».

Kui nad möödunud aasta juunis uuesti kohtusid, oli kõik aga hoopis teisiti. «Ma olin unustanud, kui palju ma teda armastasin ja igatsesin, ning kui palju ta mu elu paremaks oli muutnud. Ma mõistsin, et tema ongi see, keda ma otsinud olen,» meenutas Bieber.

Bieberi sõnul on ta emotsionaalselt väga ebastabiilne ega suuda rahu leida. Seetõttu ongi Baldwin tema jaoks õige kaaslane, kuna pakub noormehele vajalikku turvatunnet.

Justin Bieber ja Hailey Baldwin. FOTO: Array / Scanpix

Abielu pole noorte sõnul aga meelakkumine. «Meie suhe on väga siiras, aga me oleme kaks noort inimest, kes õpivad käigu pealt. See pole kõik ainult maagiline fantaasia, see on raske. See on kuradi raske. Me oleme väga noored ja see on hirmus, me muutume veel palju,» rääkis Baldwin.

Kuigi noortel on suhte osas nii mõnedki hirmud, loodavad nad neist üheskoos üle olla. «Me oleme pühendunud sellele, et kasvame koos üles ja toetame teineteist. Lõppude lõpuks on Justin mu parim sõber, mul ei saa temast kunagi küllalt,» ütles Baldwin.