Video ja pildid: Venemaal on nii hull lumeuputus, et auto hangest välja saamiseks on vaja kaamel appi võtta

Internetis on liikvele läinud koomiline video, kus auto, mis on lumme kinni jäänud, on rakendatud kaksküürkaameli taha, kes masina küllalt kergesti hangest välja tõmbab ja liikuma ajab.

Video on filmitud Venemaal Saratovi oblastis, Volga jõe paremal kaldal, kus külmakraade on küll vähe, kuid lund sellele vaatamata väga palju. RT andmetel on lumekatte paksus 80 sentimeetrit ja nõnda ekstreemseid ilmastikuolusid pole linnas 30 aastat nähtud. Pole siis ime, et masinaehituse ja lennukitehaste poolest tuntud linn nüüd kaamelitelt puksiirabi vajab.