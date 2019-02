Pildid ja video: millele vihjavad «Troonide mängu» viimase hooaja fotod?

Twitteris neid pilte vaadanutrele jäi silma, et vaid Daenerys Targaryen ja Jon Snow on piltidel koos. Sarja fännid arvavad, et see on viimase hooaja kohta oluline vihje. Eriti veel see foto, millel neid tegelasi on näha üksteisele otsa vaatamas. Teada on, et Daenerys Targaryen ja Jon Snow on sugulased.