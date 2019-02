Mark Wahlberg vajab Facebooki libakontode sulgemisel rahva abi

«Suured tänud kõikidele, kes aitavad meil libakontosid kinni panna. Kõik, millel on sõnad «privaatne» või «ametlik», numbrid või nimi valesti kirjutatud on VALED. Aidake kaitsta ennast või oma lähedasi neid kontosid blokeerides või neid raporteerides,» kirjutas Mark Wahlberg oma ametlikult Facebooki lehel.

Kuidas aga teada, kas see konto, millelt Wahlberg üleskutse tegi, on päris?

Väga lihtsalt. Kui tema kontole vajutada, siis on nime kõrval sinine linnuke, mis näitab, et kasutaja, kes on antud juhul Wahlberg, on Facebookis konto kinnitanud. Seega seda saab usaldada ja ei ole üldse probleemi.